ജയ്പൂര്‍: രാജസ്ഥാന്‍ നിയസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് റാലിയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വീഡിയോയില്‍ പാകിസ്താന്‍ പതാകയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു പതാക കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീശുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരസ്യമായി പാകിസ്താന്‍ പതാക ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന രീതിയില്‍ വ്യാപകമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോ ദേശീയ തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായി. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ആ വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രാജസ്ഥാന്‍ പോലീസ് തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കയാണ്.

PoliticsSolitisc എന്ന പേരിലുള്ള ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലാണ് വീഡിയോ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ യാതൊരു നാണവുമില്ലാതെ പാകിസ്താന്‍ പതാക ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശത്തോടെ എത്തിയ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈറലായി. നിലവില്‍ 5,73,000 ആളുകളാണ് ഈ പേജില്‍ നിന്ന് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. 21,000 ആളുകള്‍ ഇത് ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി തോറ്റതിന് ശേഷം ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സമ്മാനം എന്ന ഹിന്ദിയിലുള്ള കുറിപ്പും വീഡിയോയ്ക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

രാജസ്ഥാനിലെ തിവാരിയില്‍ ഉള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് പാകിസ്താന്‍ പതാക ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വീഡിയോയില്‍ ഇത് ചിത്രീകരിച്ച വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട്. 'കോണ്‍ഗ്രസ് റാലിയില്‍ പാകിസ്താന്‍ പതാക പാറുന്നത് നോക്കൂ. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പിഴവാണ്. ഇത് തിവാരിയിലാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയാന്‍ എനിക്ക് നാണം തോന്നുന്നു. ഇവര്‍ക്കാണ് നിങ്ങള്‍ വോട്ട് ചെയ്തത്.' വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

വൈകാതെ തന്നെ സമാനമായ ക്യാപ്ഷനുകളോടെ നിരവധി അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പലതിലും പാകിസ്താന്‍ പതാക ഉപയോഗിച്ച കോണ്‍ഗ്രസിനെ പഴിക്കുന്നതും കോണ്‍ഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്ത ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നതുമായ ക്യാപ്ഷനുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

Alert 🚫🔊



This video 📽️ circulating on #socialmedia claims that there is a Pakistan flag being waved in a victory procession of @INCIndia.



This is false and we request people not to get trapped by this ❌. We are trying to trace the mischief-maker.#FakeNews @SMHoaxSlayer pic.twitter.com/WDnABuJx2M — Rajasthan Police (@PoliceRajasthan) December 12, 2018