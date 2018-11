ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 131 പേരുകളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതില്‍ 18 മന്ത്രിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 85 പേര്‍ സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാരാണ്. 25 പുതുമുഖങ്ങളും പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെ ഝാലാറാ പാട്ടണില്‍നിന്ന് മത്സരിക്കും. 2003 മുതല്‍ വസുന്ധര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണിത്.

ബിജെപി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മറ്റി യോഗത്തിനു ശേഷം മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ജെ പി നഡ്ഡയാണ് പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, പാര്‍ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ, വസുന്ധര രാജെ തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ബാക്കി സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പേര് ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് നഡ്ഡ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലോക്‌സഭാ അംഗം സോനാറാം ചൗധരിയെയും ബിജെപി രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാര്‍മര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നാണ് സോന ജനവിധി തേടുക. സ്പീക്കര്‍ കൈലാഷ് മേഘ്‌വാളിന് പിലാനിയിലാണ് സീറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുന്നൂറില്‍ 163 സീറ്റുകള്‍ നേടിയാണ് 2013 ല്‍ വസുന്ധരയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയത്.

