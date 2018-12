ബിക്കാനീര്‍(രാജസ്ഥാന്‍): നിയസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലും തെലങ്കാനയിലും വോട്ടിങ് മെഷീന്‍ പണിമുടക്കുന്നത് തുടര്‍ക്കഥയാവുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നീണ്ട ക്യൂവാണ് പല പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകള്‍ കാത്ത് നിന്ന് തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ പല പ്രമുഖരുമുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീർ ജില്ലയിലെ 172ാം ബൂത്തില്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ അര്‍ജുന്‍ റാം മെഗ്വാള്‍ ക്യൂവില്‍ നിന്നത് മൂന്നര മണിക്കൂറാണ്.

രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ മന്ത്രി ബൂത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വോട്ടിങ് യന്ത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തതിനാല്‍ വോട്ടെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം മന്ത്രിയും ക്യൂവില്‍ നിന്നു. 11.30 ഓടെയാണ് മന്ത്രിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനായത്. കേന്ദ്ര ജലവിഭവ പാര്‍ലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയായ അര്‍ജുന്‍ റാം മെഗ്വാളിന്റെ ജന്മദിനം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന്.

ബിക്കാനീര്‍ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയായ അര്‍ജുന്‍ റാം താന്‍ പഠിച്ച സ്‌കൂളില്‍ തന്നെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനായി ക്യൂവില്‍ നിന്നതെന്നാണ് മറ്റൊരു കൗതുകം. സ്‌കൂളിലാണ് 172ാം ബൂത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജകുടുംബാംഗമായ വസുന്ധര രാജെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ രാജസ്ഥാനില്‍ ബി.ജെപിയുടെ ദളിത് മുഖമാണ് അര്‍ജുന്‍ റാം മെഗ്വാള്‍. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചേരുന്നതിന് മുന്‍പ് രാജസ്ഥാന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

