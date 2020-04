തൃശ്ശൂര്‍: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി തുണിമാസ്‌കുകള്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് തയ്യാറാക്കി വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. എന്‍.എസ്.എസ്. വൊളന്റിയര്‍മാര്‍. സംസ്ഥാനത്തെ 30,000-ത്തോളം വൊളന്റിയര്‍മാരാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് 1.50 ലക്ഷം തുണിമാസ്‌ക്കുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. മാസ്‌ക്കുകള്‍ക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച ചലഞ്ചാണ് വൊളന്റിയര്‍മാര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണ് നിര്‍മാണം. പൊതുപരീക്ഷയെഴുതുന്ന സ്വന്തം സ്‌കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് മാസ്‌ക്കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുക. എന്‍.എസ്.എസ്. യൂണിറ്റുകളില്ലാത്ത തൊട്ടടുത്ത മറ്റു സ്‌കൂളുകളിലേക്കും കൂടുതലുള്ള മാസ്‌ക്കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. സ്‌കൂളുകളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറിലധികം വരും. വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിഭാഗത്തിലെ ഫാഷന്‍ ആന്‍ഡ് അപ്പാരല്‍ ഡിസൈനിങ് കോഴ്‌സ് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി മാസ്‌ക് നിര്‍മാണത്തിനുള്ള പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്.

മേയ് ആദ്യ ആഴ്ചതന്നെ മാസ്‌ക് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എന്‍.എസ്.എസ്. സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ പി.രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു. ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ സന്നദ്ധസേവനമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. തയ്യല്‍മെഷീനുള്ള കുട്ടികള്‍ മാസ്‌ക് തയ്യാറാക്കും. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ തുണികള്‍ വെട്ടിയൊരുക്കുകയും കെട്ടാനുള്ള ചരട് തയ്യാറാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അധ്യാപകര്‍ ഫോണിലൂടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കും. തയ്യാറാക്കിയ മാസ്‌ക്കുകള്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ എങ്ങനെ എത്തിക്കുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വരുംദിവസങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും.

Content Highlights: We are making masks for our friends, covid-19, corona outbreak, Lockdown