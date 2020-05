തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെച്ച വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷകള്‍ പുനരാരംഭിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ പറത്തിറക്കിയ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്. എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷകള്‍ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം നടക്കും.

സ്‌കൂളുകളില്‍ എത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഗേറ്റില്‍നിന്നുതന്നെ സാനിറ്റൈസര്‍ നല്‍കി കൈകള്‍ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷമാണ് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനിങിലൂടെ ശരീര താപനിലയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരോഷ്മാവില്‍ വ്യത്യാസമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളെ പ്രത്യേകം പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് മാറ്റും.

മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ലഘുലേഖയും മാസ്‌കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസില്‍ പരമാവധി 20 പേരെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തുക. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സ്‌കൂളുകളിലെത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ യാത്രാ സൗകര്യവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: VHSE exams resumed; SSLC exams to be resumed in the afternoon