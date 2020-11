കൊച്ചി: ക്ലാസുകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാത്രമാക്കിയ കോവിഡ് കാലത്തെ യഥാര്‍ഥ ചെലവിന്റെയും വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസിന്റെയും വ്യക്തമായ വിവരം നല്‍കാന്‍ ഹൈക്കോടതി സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റുകളോട് നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഫീസിളവിനുവേണ്ടി വിദ്യാര്‍ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും നല്‍കിയതുള്‍പ്പെടെ ഒരുകൂട്ടം ഹര്‍ജികളിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഫീസിളവ് നല്‍കുന്നതായി സ്‌കൂളുകള്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ചിലര്‍ നല്‍കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീസിളവിന്റെ വിവരമാണ് നല്‍കിയത്. മുന്‍ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രേഖകളും ഹാജരാക്കി. എന്നാല്‍, സ്‌കൂളുകള്‍ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളില്‍നിന്ന് കൃത്യമായ വിവരം മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: Unaided schools should submit proper fee details says high court of kerala