കോട്ടയ്ക്കൽ: മഞ്ചാടിമുത്തുകൾ, സ്മൈലി ഗെയിം ബോർഡ്‌, ബഹുവർണ ടോക്കണുകൾ.. ഒന്നും രണ്ടും ക്ളാസ്സുകളിലെ കുസൃതിക്കുരുന്നുകൾക്കിനി കണക്ക്‌ പഠിക്കാനുള്ള പഠനസാമഗ്രികളാണിവ. സംഖ്യാകാർഡുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ ഉള്ള ഗെയിംബോർഡുകൾ, സങ്കലനവ്യാഖ്യാന കാർഡുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്‌, കളികളിലൂടെ കണക്ക്‌ പഠിക്കാൻ അടുത്തമാസം രണ്ടാംവാരത്തോടെ സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളമാണ്‌ അവസരമൊരുക്കുന്നത്‌.

കുട്ടികൾക്ക്‌ സ്വയംപഠിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും സമ്പൂർണ ഗണിതശേഷി ആർജിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയുമാണ്‌ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസനയം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഗണിതപഠനത്തിന്‌ പ്രൈമറിതലത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്ന്‌ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്‌. നാഷണൽ അച്ചീവ്‌മെന്റ്‌ സർവേയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരത്തിൽ മുന്നിലാണെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ഗണിതശേഷി ആർജിക്കാതെയാണ്‌ കുട്ടികൾ ഉയർന്ന ക്ളാസുകളിലേക്ക്‌ പോകുന്നതെന്ന പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

ക്ളാസിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അടിസ്ഥാന ഗണിതശേഷി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദൈനംദിന പരിപാടികളാണ്‌ ഉല്ലാസഗണിതം പദ്ധതിയിലുള്ളത്‌. അക്കങ്ങൾപഠിക്കാനും ഒപ്പം ഗുണനക്രിയകൾവരെ ചെയ്യാനും കുട്ടികളെ ഇതുവഴി പര്യാപ്‌തരാക്കും. വിവിധ ബ്ലോക്ക്‌ റിസോഴ്‌സ്‌ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌, വിവിധ ജില്ലകളിൽ പരീക്ഷിച്ച്‌ വിജയിച്ച ‘ലോർ’ എന്ന ഗണിതപഠനപദ്ധതിയാണ്‌ പാഠപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിഷ്കരിച്ച് ഉല്ലാസഗണിതമെന്ന പേരിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്‌.

പഠനസാമഗ്രികൾ മുഴുവൻ സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളം തയ്യാറാക്കിനൽകും. ഗണിതപഠനത്തിൽ വ്യത്യസ്തനിലവാരമുള്ളവർക്ക്‌ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും. പദ്ധതിയുടെ അടുത്തഘട്ടത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും. മൂന്ന്‌, നാല്‌ ക്ളാസുകളിലെ കുട്ടികളുടെ ഗണിതപഠനശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ ഗണിതവിജയമെന്ന പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്‌. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഗണിതലാബും സ്ഥാപിച്ചുവരികയാണ്‌.

