ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വിവിധ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ നിന്നോ ഒരേ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നോ ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ബിരുദ കോഴ്‌സുകള്‍ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയുമായി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗ്രാന്റ്‌സ് കമ്മീഷന്‍ (യുജിസി). വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം, ഓണ്‍ലൈന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം രീതിയിലൂടെ ഒന്നിലേറെ കോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി യുജിസി വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ ഭൂഷണ്‍ പട്‌വര്‍ധന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിക്ക് കമ്മീഷന്‍ രൂപം നല്‍കിയതായി പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുജിസി 2012-ല്‍ ഹൈദരാബാദ് സര്‍വകലാശാലയുടെ അന്നത്തെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഫര്‍ഖാന്‍ ഖമറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേല്‍ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കൗണ്‍സിലുകളുടെ അഭിപ്രായം കമ്മീഷന്‍ തേടിയിരുന്നു. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകള്‍ നടത്താന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ അനുവദിക്കുക എന്ന ആശയത്തെ അന്ന് കൗണ്‍സിലുകള്‍ നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു.

സാങ്കേതികവിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയതിനാല്‍ പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകള്‍ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് യുജിസി പറയുന്നു. പതിവ് ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ക്ക് പുറമെ പ്രത്യേക കോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉണ്ടെന്നും യുജിസി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

പുതുതായി രുപവത്കരിച്ച സമിതി കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതിനകം ഒരു തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ വിവിധ വശങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചുവരുന്നതായും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: UGC may soon allow students to pursue multiple degrees simultaneously