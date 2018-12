ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ നാഷണല്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (നെറ്റ്) പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ അനുവദിക്കാതിരുന്ന നടപടിയില്‍ യുജിസിക്ക് ഡല്‍ഹി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്റെ നോട്ടീസ്. ജാമിയ മില്ലിയ സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ ഉമയ്യാ ഖാന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി്. ഡിസംബര്‍ 18ന് ഗോവയിലും സമാനമായ സംഭവമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

സംഭവം മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരായ വിവേചനമാണെന്നും മുഖ്യധാരയില്‍നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ മാറ്റിനിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും കമ്മീഷന്‍ നോട്ടീസില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമായ നടപടിയാണെന്ന് കമ്മീഷന്‍ നിരീക്ഷിച്ചു.

മുസ്ലീം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഹിജാബ് ധരിച്ച് പരീക്ഷയെഴുതാമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം വിവേചനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരിക്കാന്‍ യുജിസി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള്‍ എന്തെല്ലാമാവുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ ചോദിച്ചു.

ഇത്തവണ നെറ്റ് പരീക്ഷാ ഹാളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്ന് വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു. നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തിയ പരീക്ഷയായിരുന്നു ഡിസംബറിലേത്. ഡിസംബര്‍ 18 മുതല്‍ 22 വരെ ഓണ്‍ലൈനായാണ് ഇത്തവണത്തെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

Content Highlight: UGC gets notice from DMC for not allowing student wearing hijab to appear for NET