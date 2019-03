കൊച്ചി: രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളിലും സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലും വനിതാപഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി യു.ജി.സി. സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യത ഉറപ്പാക്കി ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. വിവിധ തലങ്ങളിൽ വനിതകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യവുമുണ്ട്.

വനിതകളെ സ്വാഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്മവികാസത്തിനും അതുവഴി സാമൂഹികവികാസത്തിനും വിത്തിടുകയെന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലകൾക്കും യു.ജി.സി. നിയമമനുസരിച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കോളേജുകൾക്കും കേന്ദ്രത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാം. സർവകലാശാലകൾക്ക് വർഷം 35 ലക്ഷവും കോളേജുകൾക്ക് 25 ലക്ഷവും ഗ്രാന്റായി അനുവദിക്കും.

പ്രവർത്തന മേൽനോട്ടത്തിന് ഉപദേശക സമിതികൾ വേണം. സർവകലാശാലകളിൽ വൈസ് ചാൻസലർക്കാണ് ചുമതല. സംസ്ഥാന വനിതാ-സാമൂഹികക്ഷേമ വകുപ്പ്, വനിതാവികസന രംഗത്തുള്ള രണ്ട് സന്നദ്ധസംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെ രണ്ടു പ്രൊഫസർമാർ, വനിതാപഠന വകുപ്പിലെ രണ്ടുവിദഗ്ധർ, കേന്ദ്രത്തിന്റെ ടീച്ചർ-ഇൻ-ചാർജ് എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിക്കാണ് പ്രവർത്തന മേൽനോട്ടം.

കോളേജുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെയാണ് മേധാവി. വനിതാപഠന വിഭാഗത്തിലെ മേധാവി, രണ്ട് വിദഗ്‌ധർ, രണ്ട് സന്നദ്ധസംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയെ പ്രിൻസിപ്പലിന് നിർദേശിക്കാം. വിവിധ സർവകലാശാലകൾ, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, എൻ.ജി.ഒ.കൾ, എന്നിവയുമായി പ്രവർത്തന പങ്കാളിത്തമാകാം. ബിരുദതലങ്ങളിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സുകൾ നടത്താനും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രത്തിന് ചുമതലയുണ്ട്.

വനിതാപഠന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മേധാവിസ്ഥാനം വനിതാ അധ്യാപികയ്ക്കാണ്. മറ്റു പഠനവകുപ്പുകളുടെ തലവന്മാർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളുമാണ് ഇവർക്കും. അനുവദിക്കുന്ന ഗ്രാന്റിന്റെ 45 ശതമാനം സർവകലാശാലയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വേതനമായി ചെലവാക്കാം. കോളേജുകൾക്കിത് 40 ശതമാനമാണ്.

Content Highlights: UGC directs to open women's study centres in universities and colleges