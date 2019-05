ന്യൂഡല്‍ഹി: മേയ് 21 തീവ്രവാദ വിരുദ്ധദിനമായി ആചരിക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് യുജിസി നിര്‍ദേശം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചര്‍ച്ചകളും സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിക്കാനും സിനിമാ പ്രദര്‍ശനം നടത്താനുമുള്‍പ്പെടെയുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് യുജിസി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

തീവ്രവാദ വിരുദ്ധദിനം ആചരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യുജിസി നിര്‍ദേശം. തീവ്രവാദത്തില്‍ നിന്നും യുവജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും രാജ്യതാത്പര്യത്തിന് തീവ്രവാദം എങ്ങനെ വിഘാതമാകുന്നുവെന്ന് ബോധവത്കരിക്കാനുമാണ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധദിനം ആചരിക്കുന്നതെന്ന് സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

മേയ് ഒന്നിനായിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീവ്രവാദ വിരുദ്ധദിനം ആചരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് പുറത്തിറക്കിയത്. മേയ് 21-ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാകാം എന്നതുള്‍പ്പെടെ കത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. യുജിസിക്ക് പുറമേ മറ്റ് മന്ത്രാലയങ്ങള്‍, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍, മറ്റ് പ്രധാന ഓഫീസുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

