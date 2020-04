മലപ്പുറം: ചെയ്ത ജോലിയുടെ ശമ്പളത്തിനായി എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ അതിഥി അധ്യാപകര്‍ കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന കാത്തിരിപ്പിന് പരിഹാരമാകുന്നു. ഇതിന് വഴിയൊരുങ്ങുംവിധം പുതിയ സംവിധാനമായി.

സംസ്ഥാനത്ത് എയ്ഡഡ് കോളേജ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ശമ്പളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ മുഖേന ട്രഷറിയിലൂടെ നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം. പ്രന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് ട്രഷറിയില്‍നിന്ന് നേരിട്ട് പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ അധികാരംനല്‍കാന്‍ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീല്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ശമ്പളം ട്രഷറിയില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇത് സ്ഥിരമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് എയ്ഡഡ് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെ അധികാരം നല്‍കുന്നത്. ഇതുവരെ ഡി.ഡി. ഓഫീസ് വഴിയായിരുന്നു ശമ്പളം.

ഒരു വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചതിന്റേയും പരീക്ഷാ പേപ്പറുകള്‍ നോക്കിയതിന്റേയും ശമ്പളത്തിനായി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ അതിഥി അധ്യാപകര്‍. 2019-20 അധ്യയനവര്‍ഷം അവസാനിച്ചിട്ടും ജൂണിലെ വേതനംപോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചിലര്‍ക്ക് ജൂണിലേത് മാത്രം കിട്ടി. മറ്റു ചിലര്‍ മൂന്ന് നാല് മാസത്തെ ശമ്പളം വാങ്ങി ബാക്കിയുള്ളതിന് കാത്തിരിക്കുന്നു.

താമസം വരുന്നത് ഫയലുകളില്‍

ഹയര്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തവരാണ് കോളേജുകളില്‍ അതിഥി അധ്യാപക തസ്തികയില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ എല്ലാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഡി.ഡി. ഓഫീസ് പരിശോധിക്കും. എന്നിട്ടും ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചാല്‍ അധ്യാപകര്‍ വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇത് പരിശോധിച്ച് കഴിയുന്നതുവരെയുള്ള മാസങ്ങളില്‍ ശമ്പളം കിട്ടാറില്ലെന്ന് അധ്യാപകര്‍ പറയുന്നു.

അതോടൊപ്പം എല്ലാ മാസവും ഡി.ഡിക്ക് ജോലിസമയവും ടൈം ടേബിളും മറ്റും അടങ്ങുന്ന പ്രപ്പോസല്‍ നല്‍കണം. ഇത് ഡി.ഡി. ഓഫീസിലെ സെക്ഷനും, അക്കൗണ്ട്സും, ഡി.ഡിയും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ശമ്പളം അനുവദിക്കുക. ഏതെങ്കിലും വിവരത്തില്‍ ചെറിയ തെറ്റ് ഉണ്ടായാല്‍ ഇത് തിരികെ അയയ്ക്കും. തിരുത്തി ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കുമ്പോള്‍ വീണ്ടും താമസിക്കും.

Content Highlights: Teachers in aided colleges will get pending salary soon