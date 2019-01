ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തില്‍പ്പെടാത്ത ജോലികള്‍ക്ക് അധ്യാപകരെയോ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരെയോ നിയോഗിക്കരുതെന്ന് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ക്ക് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. സര്‍വേകള്‍ നടത്താനും വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കാനും അധ്യാപകരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡല്‍ഹി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമെങ്കില്‍ അധ്യാപകരുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഈ സേവനം നിര്‍ബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കരുതെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

അഖില ഡല്‍ഹി പ്രാഥമിക ശിക്ഷക് സംഘ് എന്ന സംഘടനയുടെ ഹര്‍ജിയിന്മേലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. അധ്യാപകരെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ജോലികള്‍ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതായി ഹര്‍ജിക്കാര്‍ പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമ പ്രകാരം സര്‍വേ നടത്തലും വിദ്യാഭ്യാസ രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കലും പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ ചുമതലയില്‍പ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും പരാതിക്കാര്‍ വാദിച്ചു.

