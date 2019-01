തിരുവനന്തപുരം: സൂപ്പര്‍ ആന്വേഷന്‍ കാലയളവില്‍ ദേശീയ പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്ത അധ്യാപകസംഘടനാനേതാവ് ജോലിയില്‍നിന്ന് പുറത്തായി. കേരള പ്രദേശ് സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ (കെ.പി.എസ്.ടി.എ.) സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി. ഹരിഗോവിന്ദനാണ് പുറത്തായത്.

2018 ഓഗസ്റ്റില്‍ അദ്ദേഹം വിരമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍, സൂപ്പര്‍ ആന്വേഷന്‍പ്രകാരം അധ്യയനവര്‍ഷം ആരംഭിച്ച് രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞാണ് 56 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതെങ്കില്‍ മാര്‍ച്ച് 31-ന് വിരമിച്ചാല്‍ മതി. ഇക്കാലയളവില്‍ സമരങ്ങളിലോ പ്രതിഷേധങ്ങളിലോ പങ്കെടുത്താല്‍ സര്‍വീസ് ചട്ടപ്രകാരം ജോലിയില്‍നിന്ന് പുറത്താകും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹരിഗോവിന്ദന്‍ പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്.

സൂപ്പര്‍ ആന്വേഷന്‍ കാലയളവായതിനാല്‍ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന് സെറ്റോ ഭാരവാഹികള്‍ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, പൊതുജീവിതത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്ന കാര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ല. ദേശീയപണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ട് ജോലി നഷ്ടമായതില്‍ വിഷമമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരിനെതിരേ പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഇതുപയോഗിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് നേട്ടമായി കാണുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

1981-ല്‍ ഫാറൂഖ് എല്‍.പി. സ്‌കൂളില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു. '84-ല്‍ മണ്ണാര്‍ക്കാട് അരപ്പാറ ജെ.സി.എം.എ.എല്‍.സി. സ്‌കൂളിലെത്തി. 2014-ല്‍ ഇവിടെ പ്രധാനാധ്യാപകനായി. അരപ്പാറ എല്‍.പി. സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപിക ജ്യോതിലക്ഷ്മിയാണ് ഭാര്യ.

