ഹരിപ്പാട്: പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചവർ നിർബന്ധമായും മൊബൈൽ ഒ.ടി.പി.യുടെ സഹായത്തോടെ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങൾ കാണാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരുത്താനും കഴിയും.

അലോട്ട്മെന്റിന്റെ വിശദാംശം ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാനും പ്രവേശനത്തിനുസ്കൂളിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് സ്ലിപ്പിന്റെ പ്രിന്റെടുക്കാനം ഫീസ് അടയ്ക്കാനും ഈ സൗകര്യം ആവശ്യമാണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള https://hscap.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം.

കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ഇങ്ങനെ

വെബ്സൈറ്റിലെ 'ക്രിയേറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ' എന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ അപേക്ഷ നൽകിയ ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കണം. തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്കീമും (എസ്.എസ്.എൽ.സി., സി.ബി.എസ്.ഇ. തുടങ്ങിയത്), രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ജയിച്ച മാസവും വർഷവും ജനനത്തീയതിയും നൽകണം. ഇതോടെ നേരത്തേ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലെ പേര്, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കാണാം.

ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഒ.ടി.പി. അയക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒ.ടി.പി. നൽകി കഴിയുന്നതോടെ പാസ്വേഡ് തയ്യാറാക്കാം.

പാസ് വേഡ്

യൂസർ നെയിം അപേക്ഷയുടെ നമ്പരാണ്. പാസ് വേഡ് കുറഞ്ഞത് എട്ടക്ഷരമുള്ളതുവേണം. ഇംഗ്ലീഷിലെ വലിയക്ഷരം, ചെറിയക്ഷരം, അക്കം, സ്പെഷ്യൽ കാരക്ടർ എന്നിവ ഓരോന്നെങ്കിലും ചേർക്കണം.

ഇതുനൽകി പ്രവേശിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ അപേക്ഷകാണാം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താം. ഓപ്ഷനുകളും മാറ്റാം. ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെയാണ് ഇതിനുള്ള സമയം.

അപേക്ഷയുടെ തത്സ്ഥിതി അറിയൽ, സ്ളിപ്പിന്റെ പ്രിന്റെടുക്കൽ, ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലൂടെ പ്രവേശിച്ചുവേണം ചെയ്യാൻ.

തിരുത്താൻ അനുവാദമില്ലാത്തത്

തിരുത്തൽ ഒരിക്കലേ അനുവദിക്കൂ. പരീക്ഷയെഴുതിയ സ്കീം, രജിസ്റ്റർനമ്പർ, വർഷം, ജനനത്തീയതി, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ തിരുത്താനാകില്ല.

Content Highlights: Students can correct plus one application till august 20. Kerala Higher secondary Admission