ന്യൂഡല്‍ഹി: അവസാന വര്‍ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുജിസി പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി ഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധ വിദ്യാര്‍ഥി, അധ്യാപക സംഘടനകള്‍ രംഗത്ത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയില്‍ ജൂലായ് 10 മുതല്‍ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ ഉള്‍പ്പടെ റദ്ദാക്കണമെന്നും സംഘടനകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

യുജിസി മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളെ വിദ്യാര്‍ഥികളോടുള്ള ക്രൂരമായ തമാശയായേ കാണാനാവൂ എന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പരീക്ഷകള്‍ നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് എന്‍.എസ്.യു.ഐ അറിയിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥികളെ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് യുജിസി മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപക സംഘടനയും (ഡി.യു.ടി.എ) പറയുന്നു.

