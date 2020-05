തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലായിപ്പോയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എസ്.എസ്.എല്‍.സി., ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം ഓണ്‍ലൈനില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അവസരം. ഗള്‍ഫിലും മറ്റും പഠിച്ചവര്‍ ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലാണെങ്കില്‍ ഇവിടെ സൗകര്യപ്രദമായ കേന്ദ്രത്തില്‍ പരീക്ഷയെഴുതാം. ഉത്തരവ് ഉടനിറങ്ങുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

ജില്ലയ്ക്കുള്ളില്‍ ബസ് സര്‍വീസ് തുടങ്ങുകയും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പാസോടെ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് യാത്രാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരീക്ഷയ്‌ക്കെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. ആവശ്യമെങ്കില്‍, സ്‌കൂള്‍ ബസുകളും ഏര്‍പ്പെടുത്തും. ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസും ഒരുക്കും.

