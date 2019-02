തിരുവനന്തപുരം: സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഇനി റോബോട്ടുകളും നാനോ മെഷീനുകളും നിര്‍മിക്കും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷണല്‍ ടെക്നോളജി (എസ്.ഐ.ഇ.ടി.) ആണ് ഇതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, നാനോ ടെക്നോളജി, ബയോ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ് എന്നീ മേഖലകളില്‍ ശാസ്ത്ര ആഭിമുഖ്യമുള്ള കുട്ടികളില്‍നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്കാണ് ഇതിനുള്ള പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്.

പ്രതിഭാ പോഷണപരിപാടികളുടെ ഭാഗമാണ് ശില്പശാലകളെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ ബി. അബുരാജ് പറഞ്ഞു. ഓരോ ജില്ലയില്‍നിന്നും 150 പേരെ വീതം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശാസ്ത്രജാലകം പരിപാടി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് നവസാങ്കേതികവിദ്യാ ശില്പശാലകള്‍.

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, ക്രിപ്റ്റോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ് ലോജിക് എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ അധികരിച്ച് കോഴിക്കോട് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സില്‍ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. മണികണ്ഠന്‍ രംഗസ്വാമി, ഡോ. തസ്ലീമ എന്നിവരാണ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍.

നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, നാനോ ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ശില്പശാല കൊച്ചി സര്‍വകലാശാലയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും.

