ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയര്‍ത്താനും നൂതനാശയങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കാനുമായി പുതുതായി 5000 അടല്‍ ടിങ്കറിങ് ലാബുകള്‍, ഏഴുവീതം ഐഐടികളും ഐഐഎമ്മുകളും, 14 ഐഐഐടികള്‍, ഒരു എന്‍ഐടി, നാല് എന്‍ഐഡികള്‍ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്.

നൂതനാശയങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി സ്‌കൂളുകളില്‍ അടല്‍ ടിങ്കറിങ് ലാബുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. യുവതലമുറയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇതുവഴി സാധിക്കുമെന്നും ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രസംഗത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

അമൃത്സര്‍, ബോധ് ഗയ, നാഗ്പൂര്‍, സമ്പല്‍പ്പൂര്‍, സിര്‍മൗര്‍, വിശാഖപട്ടണം, ജമ്മു എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പുതിയ ഐഐഎമ്മുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2021ഓടെ ഇവ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കരുത്തുപകരാന്‍ 103 കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയങ്ങളും ഗോത്രവര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതലായുള്ള താലൂക്കുകളില്‍ ഏകലവ്യ വിദ്യാലയങ്ങളും 62 നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപിക്കും. മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ കര്‍മഭൂമിയായ ചമ്പാരനിലെ മോതിഹാരിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രസര്‍വകലാശാല സ്ഥാപിച്ച കാര്യം രാഷ്ട്രപതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. 2016ലാണ് മോതിഹാരിയിലെ മഹാത്മഗാന്ധി കേന്ദ്രസര്‍വകലാശാല പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചത്.

വിവിധ മേഖലകളില്‍ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുതിന്റെ ഭാഗമായി ഫെലോഷിപ്പ്, സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക ഉയര്‍ത്തിയ കാര്യവും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. സമയാനുസൃതമായും സാങ്കേതികമായും തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി യുവാക്കള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള അവസരം സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Seven IITs, Seven IIMs, 5000 Atal Tinkering Labs among new educational institutions coming up