തൃശ്ശൂർ: കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഹൈടെക് പദ്ധതിയിൽ ഇടമില്ല. എൽ.പി., യു.പി. സ്‌കൂളുകളിൽ ഒരു ഡിവിഷനിൽ ഏഴു കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലേ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടൂ. സ്‌കൂളിൽ മൊത്തം 28 കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച അവലോകനയോഗത്തിൽ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞ സ്‌കൂളുകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഹൈടെക് പദ്ധതിയിലെ വ്യവസ്ഥ, കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞ സ്‌കൂളുകൾക്ക് എതിരാണെന്ന് അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ആരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുമില്ല.

കിഫ്ബിയിൽനിന്നുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് എൽ.പി., യു.പി. സ്കൂളുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. അടുത്ത അധ്യയനവർഷം സ്‌കൂളുകളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതുവരെ ടെൻഡർ നടന്നിട്ടില്ല.

കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്‌കൂളും പൂട്ടരുതെന്നത്‌ സർക്കാരിന്റെ നയമാണ്. ഇത്തരം സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് ഐ.ടി. സംവിധാനങ്ങളാണ്.

ഏഴു കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുള്ള സ്‌കൂളുകളിൽ എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും ഹൈടെക് സംവിധാനം നൽകാത്തതും പരിമിതിയാണ്. ഒരു ഐ.ടി. ലാബ് മാത്രമാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ അനുവദിക്കുക. ഹൈടെക് പഠനം എന്നത് ഐ.ടി. പഠനമല്ല, ഐ.ടി. അധിഷ്ഠിത പഠനമാണെന്നതാണ് സർക്കാർ നയം. ഇതിനു കടകവിരുദ്ധമാണ് ഈ തീരുമാനം.

ഓരോ ജില്ലയിൽനിന്നും കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞ 10 സ്‌കൂളുകളെ വീതം കണ്ടെത്തി അവിടങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് ഈ പരിപാടി.

