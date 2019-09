ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന അക്കൗണ്ടന്‍സി വിദ്യാര്‍ഥികളെ പിന്തുണച്ച് വയനാട് എംപിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ വീണ്ടും വിലയിരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ന്യായമാണെന്നും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കണമെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യവ്യാപകമായി 12 ലക്ഷം സിഎ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷാപേപ്പറുകള്‍ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോരാടുകയാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഇവര്‍ക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും പിന്തുണ നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

Across India 12 Lakh CA students are fighting for their right to have their exam papers re-evaluated by ICAI.



Given the widespread reports of errors in the evaluation of answer sheets, this demand is justified & should be supported by all political parties.



