കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്‌സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് ഒന്നാംദിവസം മികച്ച പ്രതികരണം. കുട്ടികള്‍ക്ക് വീട്ടില്‍തന്നെയിരുന്ന മികച്ച പഠനത്തിനുള്ള അവസരമാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്നു. എന്നാല്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന്റെ അഭാവമുള്‍പ്പടെ വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ ക്ലാസുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പങ്കെടുക്കാനാകാതെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പുറത്തുണ്ടെന്ന ആശങ്കാകുലമായ കണക്കുകളും ഇതോടൊപ്പം പുറത്തുവരുന്നു.

പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും നിലച്ചുപോകാതിരിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം മാത്രമാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍. കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ അധ്യാപകന് ലഭ്യമാകില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ അതത് സ്‌കൂളുകളില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാക്കി അധ്യാപകര്‍ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കണം.

സര്‍വശിക്ഷാ അഭിയാന്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ 2.61 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ടി.വിയോ ഇന്റര്‍നെറ്റോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കാടിനകത്തുള്ള ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രമുഖമായ ആറ് ഡി.ടി.എച്ചുകളില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തില്‍ മാത്രമേ വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനല്‍ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴി എത്രവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ക്ലാസുകള്‍ വീക്ഷിച്ചുവെന്ന് കണക്കെടുക്കാം. എന്നാല്‍ ചാനല്‍ വഴി കണ്ടതിന്റെ കണക്കെടുപ്പ് സാധ്യമല്ല. ലാബ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി പഠിപ്പിക്കല്‍ അസാധ്യമാണ്. ആദ്യഘട്ട ട്രയലിനുശേഷം കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.

Must Read: വിക്ടേഴ്സ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്ങനെ? ക്ലാസുകള്‍ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമാക്കാം?

ആദിവാസി മേഖലയില്‍ പ്രതിസന്ധി

പഠനം ഓണ്‍ലൈനായപ്പോള്‍ അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവില്‍ പഠനം നടത്തേണ്ടി വരുന്നവരുമുണ്ട്. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ ഉള്‍പ്രദേശങ്ങളിലുളള വിദ്യാര്‍ഥികളാണിവര്‍. സാമൂഹിക പഠന കേന്ദ്രങ്ങളും മറ്റും ഒരുക്കിയാണ് വയനാട്ടില്‍ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. ട്രൈബല്‍ പ്രൊമോട്ടര്‍മാരും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരുമാണ് ഇവിടെ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികളെ സഹായിക്കാനെത്തിയത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രതികരണം.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ആദിവാസി, തോട്ടംമേഖലകളിലും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്. മഴക്കാലം ആരംഭിക്കാറായ സാഹചര്യത്തില്‍ പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധത്തില്‍ തകരാറുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ ആശങ്കകള്‍ താത്കാലികമാണെന്നും ഉടന്‍ പ്രശ്‌നപരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

പാലക്കാട്ടെ അട്ടപ്പാടി, നെല്ലിയാമ്പതി ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്. സാമൂഹിക പഠന കേന്ദ്രമുള്‍പ്പടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കി ഇവിടെയും ഒരാഴ്ചയ്ക്കം കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ സജ്ജമാകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ബദല്‍ മാര്‍ഗമല്ല - വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

വിദ്യാലയത്തിനും അധ്യാപകര്‍ക്കും ബദലല്ല പുതിയ സംവിധാനമെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ മറ്റു മാര്‍ഗമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസര്‍ സി. രവീന്ദ്രനാഥ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കാവുന്നതില്‍വെച്ച് നല്ല ക്ലാസുകള്‍ നല്‍കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Positive response to online classes; Thousands of students unable to attend due to lack of infrastructure facilities