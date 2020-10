കൊട്ടാരക്കര: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് സർക്കാർ-എയ്‌ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഒന്നാംഘട്ട അലോട്മെന്റ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് 43,528 സീറ്റുകൾ. ഈ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാത്തവർ, അപേക്ഷിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തവർ, സേ പരീക്ഷ വിജയിച്ചവർ, അപേക്ഷയിൽ തെറ്റുസംഭവിച്ചതിനാൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തവർ എന്നിവർക്കു മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാവൂ.

സയൻസ് കോമ്പിനേഷന് 21,541-ഉം കൊമേഴ്സിന് 12,468-ഉം ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് 9339-ഉം ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ആദ്യഘട്ട അലോട്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും ഇഷ്ടവിഷയങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ കിട്ടിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചേർന്ന കുട്ടികൾ സപ്ലിമെന്ററി പ്രവേശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടില്ല.

പ്രവേശനം കിട്ടാതെ പുറത്തുനിൽക്കുന്നവരെക്കാൾ മാർക്കുള്ളവരായിരുന്നിട്ടും ഇവർക്ക് മാറ്റം അനുവദിക്കാത്തത് മെറിറ്റ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിനു സമമാണെന്ന് പരാതിയുണ്ട്

സീറ്റൊഴിവുകൾ

തിരുവനന്തപുരം-2391, കൊല്ലം-2662, പത്തനംതിട്ട-2783, കോട്ടയം-3270, ഇടുക്കി-1979, ആലപ്പുഴ-2968, എറണാകുളം-4074, തൃശ്ശൂർ-4100, പാലക്കാട്-3068, മലപ്പുറം-5318, കോഴിക്കോട്-4511, വയനാട്-1219, കാസർകോട് 1679.

