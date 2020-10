തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ നവംബര്‍ രണ്ടിന് ആരംഭിക്കും. പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം പൂര്‍ത്തിയായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. പല പ്‌ളാറ്റ് ഫോമുകളിലായിരുന്ന വിവിധ മീഡിയത്തിലെ ക്ലാസുകള്‍ firstbell.kite.kerala.gov.in എന്ന ഒറ്റ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

പ്ലസ് വണ്‍ ക്ലാസുകള്‍ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ 45ലക്ഷം കുട്ടികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളുടെ ഭാഗമാവുകയാണ്. തുടക്കത്തില്‍ രാവിലെ ഒമ്പതര മുതല്‍ പത്തര വരെ രണ്ട് ക്ലാസുകളാണ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ഉണ്ടാവുക.

പ്രീ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിലെ കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ ആദ്യ ആഴ്ച ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ ആയിരിക്കും. ഇത് പിന്നീട് ക്രമീകരിക്കും. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗത്തിലെ ചില വിഷയങ്ങളും പ്രൈമറി, അപ്പര്‍ പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിലെ ഭാഷാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കുമായി അവധി ദിവസങ്ങള്‍ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

എല്ലാ മീഡിയത്തിലെ ക്ലാസുകളും ഇനി ഒറ്റ പോര്‍ട്ടലില്‍ ലഭ്യമാകും. ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്‌സിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചുവരുന്നത്. ക്ലാസ് മുറികള്‍ക്ക് പകരമാകില്ലെങ്കിലും പഠനവിടവ് നികത്താന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍.

