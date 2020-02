ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 6.83 ലക്ഷം ഒഴിവുകളുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര പേഴ്‌സണല്‍ സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്. 2018 മാര്‍ച്ച് ഒന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 38,02,779 ഒഴിവുകളില്‍ 31,18,956 എണ്ണത്തില്‍ മാത്രമാണ് നിയമനം നടന്നതെന്ന് ലോക്‌സഭയിലെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിരമിക്കല്‍, രാജി, മരണം, സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങള്‍ മൂലം ഒഴിവു വന്ന തസ്തികകള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നികത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 2019-20 ല്‍ പ്രധാന നിയമന ഏജന്‍സികളായ യൂണിയന്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ (യു.പി.എസ്.സി), സ്റ്റാഫ് സിലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ (എസ്.എസ്.സി), റെയില്‍വേ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡ് (ആര്‍.ആര്‍.ബി) എന്നിവ 1.34 ലക്ഷം തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തണമെന്ന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെയുള്ള തസ്തികകളില്‍ 1,16,391 എണ്ണം ആര്‍.ആര്‍.ബിയും 13,995 എണ്ണം എസ്.എസ്.ബിയും 4,399 എണ്ണം യു.പി.എസ്.സിയും നിയമനത്തിനായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എസ്.എസ്.സി, ആര്‍.ആര്‍.ബി, പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വീസ് ബോര്‍ഡ്, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തുടങ്ങിയവ 3,10,832 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള നിയമന പ്രക്രിയ നടത്തുകയാണെന്നും അതില്‍ 27,652 തസ്തികകള്‍ പ്രതിരോധ രംഗത്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സമയബന്ധിതമായി നിയമനം നടത്താന്‍ എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



നിയമന പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കാന്‍ പല റിക്രൂട്ടിങ് ഏജന്‍സികളും ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷകളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നോണ്‍ ഗസ്റ്റഡ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിന് അഭിമുഖവും ഒഴിവാക്കി പശ്ചാത്തല പരിശോധനയ്ക്ക് മുന്‍പ് താല്‍ക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

Content Highlights: Over 6.83 vacancies in Central Government Departments says Personnel ministry