ന്യൂഡല്‍ഹി: നവംബര്‍ 30 വരെ രാജ്യത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ അടഞ്ഞുകിടക്കുമെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രസ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോ (പി.ഐ.ബി). കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയതെന്ന പേരില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരവിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതാണെന്ന് പി.ഐ.ബി ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

A headline of an order claims that, all schools to remain closed till 30th November #PIBFactCheck : This Headline is MISLEADING.

Decision on opening of educational institutions is left to States/UTs as per MHA's September order, which is valid till November, 2020 pic.twitter.com/VGbceNREtl