ന്യൂഡല്‍ഹി: മെഡിക്കല്‍ പി.ജി പ്രവേശനത്തിനായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഓണ്‍ലൈന്‍ കൗണ്‍സിലിങ് നടത്തുന്നുവെന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന കത്ത് വ്യാജമെന്ന് പ്രസ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോ. കോവിഡ്-19 ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എം.ഡി, എം.എസ്, ഡിപ്ലോമ, എം.ഡി.എസ് കോഴ്‌സുകളിലെ അലോട്ടമെന്റും കൗണ്‍സിലിങ്ങും ഓണ്‍ലൈനായി നടത്താന്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചെന്നും ഇതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സഹകരിക്കണമെന്നുമാണ് കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം.

Claim- A Letter circulating allegedly from Health Ministry to Chief Secretaries of all states, regarding online counselling & PG seat allotment. #PIBFactCheck- The letter is #Fake. No such letter has been issued by Health Ministry pic.twitter.com/ScHeN5l8Ui