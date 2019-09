ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഗോള റാങ്കിങ് തയ്യാറാക്കുന്ന ടൈംസ് ഹയര്‍ എജുക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യ മുന്നൂറില്‍ ഇടം നേടാനായില്ല. 2012ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ആദ്യ മുന്നൂറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടം നേടാനാകാതെ വരുന്നത്.

ടൈംസ് റാങ്കിങില്‍ കഴിഞ്ഞ തവണ മുന്നൂറിനുള്ളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് (ഐ.ഐ.എസ്‌സി.) ഇത്തവണ 301നും 350നും ഇടയില്‍ റാങ്ക് നേടിയ സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പമാണുള്ളത്. ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ നിലവാരത്തകര്‍ച്ചയാണ് ഐ.ഐ.എസ്‌സി.ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.

ഐ.ഐ.എസ്‌സി.ക്ക് പുറമേ ഐഐടി റോപാര്‍, ഐഐടി ഇന്‍ഡോര്‍ എന്നിവ മാത്രമാണ് ആദ്യ 400ല്‍ ഇടം നേടിയ മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍. ഈ രണ്ട് ഐഐടികളിലും ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഐ.ഐ.എസ്‌സി.യേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ളതായും ടൈംസ് റാങ്കിങില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യുകെയിലെ ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതുള്ളത്. കാലിഫോര്‍ണിയ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി (യുഎസ്), കേംബ്രിജ് സര്‍വകലാശാല (യുകെ), സ്റ്റാന്‍ഫോഡ് സര്‍വകലാശാല (യുഎസ്), മസാച്ചുസെറ്റ്‌സ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി (യുഎസ്) എന്നിവയാണ് ആദ്യ അഞ്ചില്‍ ഇടം നേടിയ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍. 23-ാം റാങ്ക് നേടിയ ചൈനയിലെ ഷിന്‍ഹുവാ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയാണ് ഏഷ്യയില്‍ ഒന്നാമത്.

