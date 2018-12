ന്യൂഡല്‍ഹി: ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു സര്‍വകലാശാലയുടേയോ ഐ.ഐ.ടികളുടേതോ ഐ.ഐ.എമ്മുകളുടേയോ പുതിയ ഉപക്യാമ്പസുകള്‍ തുറക്കാന്‍ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം. ലോക്‌സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി സഹമന്ത്രി സത്യപാല്‍ സിങാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഉന്നത നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപക്യാമ്പസുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് താത്പര്യമില്ലെന്ന് സത്യപാല്‍ സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ ഡല്‍ഹിക്ക് പുറത്ത് ജെ.എന്‍.യു ഉപക്യാമ്പസുകള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നതായി സര്‍വകലാശാല വെസ്ചാല്‍സലര്‍ ജഗദേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സര്‍വകലാശാലയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി സര്‍വകലാശാല പ്രത്യേക സമിതിയേയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു.

