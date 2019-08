ന്യൂഡല്‍ഹി: മെഡിക്കല്‍ കോഴ്‌സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നാഷണല്‍ എലിജിബിലിറ്റി കം എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റ് (നീറ്റ്) 2020ലും ഒരുതവണ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. വര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ടുതവണ പരീക്ഷ നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിയ നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സി അടുത്ത വര്‍ഷവും പെന്‍-പേപ്പര്‍ മോഡില്‍ ഒ.എം.ആറില്‍ തന്നെയാവും ടെസ്റ്റ് നടത്തുക.

നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സി (എന്‍.ടി.എ) 2019 സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ 2020 ജൂണ്‍ വരെ നടത്താനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്‍.ടി.എ പെന്‍-പേപ്പര്‍ മോഡില്‍ നടത്തുന്ന ഏക പരീക്ഷയാണ് നീറ്റ്. മറ്റെല്ലാ പരീക്ഷകളും കംപ്യൂട്ടര്‍ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും.

2019 ഡിസംബര്‍ രണ്ടുമുതല്‍ 31 വരെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് www.ntaneet.ac.in വഴി ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 2020 മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. മേയ് മൂന്നിനാണ് പരീക്ഷ. ജൂണ്‍ നാലിനകം ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

എം.ബി.ബി.എസ്/ബി.ഡി.എസ്. പ്രവേശനത്തിനുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവുംവലിയ പരീക്ഷയാണ് നീറ്റ്. എയിംസ്, ജിപ്മര്‍ ഒഴികെ ഒട്ടേറെ കോളേജുകളില്‍ കുറഞ്ഞ ഫീസില്‍ പഠിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്നു. മറ്റു മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സുകളിലെയും മെഡിക്കല്‍ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലെയും പ്രവേശനസാധ്യത നിര്‍ണയിക്കുന്നത് നീറ്റ് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

