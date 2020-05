ന്യൂഡല്‍ഹി: നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകനിയമനം ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേഷ് പൊഖ്രിയാൽ അറിയിച്ചു. നിയിമനത്തിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്ക് ലോക്​ഡൗണ്‍ കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ നിയമന ശുപാര്‍ശ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധ്യാപകരുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.

രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലായി 8,000 അധ്യാപക തസ്തികകളിലും നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 2,500 അധ്യാപക തസ്തികകളിലും ഇതുവരെ നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിവിധ സര്‍വകലാശാലകളിലായി 12,000 ത്തോളം നിയമനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അധ്യാപക തസ്തികകള്‍ ഒഴിച്ചിടുന്നതിനോട് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനാല്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Navodaya Vidyalaya Recruitment To Be Completed After Lockdown, corona lockdown, Covid-19