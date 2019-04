കണ്ണൂർ: വിവിധ സാക്ഷരതാ പദ്ധതികളിലൂടെ രണ്ടുവർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാക്ഷരത നേടിയവർ 63,554 പേർ. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് പതിനഞ്ചിരട്ടിയാണ്. സാക്ഷരതാ തുടർവിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 200 വാർഡുകളിൽ സർവേ നടത്തിയാണ് നിരക്ഷരരായ ആൾക്കാരെ ക്ലാസിലെത്തിച്ചത്.

20 ലക്ഷത്തിലധികംപേർ ഇപ്പോഴും നിരക്ഷരരാണ്. സ്വന്തം പേരുപോലും മലയാളത്തിൽ എഴുതാനോ വായിക്കാനോ കഴിയാത്തവർ. അടുത്ത ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനുമുന്പ് ഇവരെ സാക്ഷരരാക്കുയാണ് സാക്ഷരതാമിഷന്റെ ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ പേരെ കണ്ടെത്തി സാക്ഷരരാക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

യുനെസ്‌കോയുടെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം 90 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ സാക്ഷരതയുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പൂർണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കാം. നിലവിൽ കേരളത്തിന്റെ സാക്ഷരത 93.4 ശതമാനമാണ്.

സാക്ഷരതാ യജ്ഞം ഇങ്ങനെ

* പുതിയ അധ്യയനവർഷം സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം റെക്കോഡാണ്. 49,566 പേർ.

* രണ്ടുവർഷത്തിനിടെ പിന്നോക്ക പ്രദേശമായ അട്ടപ്പാടിയില്‍നിന്ന് 36,770 പേരെയും വയനാട്ടിൽ 4309 പേരെയും സാക്ഷരരാക്കി. ഇവിടെ നാലാംതരം തുല്യതാപരീക്ഷയും നടക്കുന്നു

* തീരദേശത്ത് അക്ഷരസാഗരം പദ്ധതിയിലൂടെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ 6683 പേർ സാക്ഷരരായി. തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, കൊല്ലം കാസർകോട് ജില്ലകളിലായിരുന്നു ഇത്.

* ഈ ജില്ലകളിൽ മാത്രമായി 3568 പേരും രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനം നടന്ന കൊല്ലം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 3115 പേരും സാക്ഷരരായി

* പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്നു.

* പട്ടിക വർഗകോളനികളിൽനിന്ന് സമഗ്ര പദ്ധതിയിലൂടെ 1996 പേർ സാക്ഷരരായി. നൂറുകോളനികളിലാണ് ഇത് നടപ്പാക്കിയത്.

* സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആയിരം ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാക്ഷരതാമിഷൻ തുടക്കം സാക്ഷരതയുടെ

വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അരലക്ഷം എന്ന പദ്ധതിക്കായുള്ള സർവേ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

* ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെയും ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 2000 കോളനികളെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് സർവേ. ഒരു കോളനിയിൽനിന്ന് ചുരുങ്ങിയത് 25 പേരെ സാക്ഷരരാക്കും. അരലക്ഷം പേരാണ് ഇതുവഴി സാക്ഷരരാകുന്നത്‌.

Content Highlights: More than 20 lakh illiterates in Kerala