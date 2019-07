ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ എല്ലാ സര്‍വകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് നിര്‍ബന്ധമാക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം. നിലവില്‍ ബിരുദതലത്തില്‍ വൊക്കേഷണല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും ടെക്‌നിക്കല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും മാത്രമാണ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് നിര്‍ബന്ധമുള്ളത്. ഇത് എല്ലാ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും ബാധകമാക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് നാല് മാസത്തേക്കുള്ള ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കുകയും അതുവഴി നൈപുണ്യ വികസനവുമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നൂറോളം കോഴ്‌സുകളുടെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ചേര്‍ന്നുള്ള ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കാം. ഇതിനുപുറമേ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്നുള്ള ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിനും അവസരമുണ്ട്.

അതേസമയം സര്‍ഗ്ഗവൈഭവമുള്ള ചില കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇത്തരം ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പുകളില്‍ താത്പര്യമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഇക്കാര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാകണം പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

