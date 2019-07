ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പൊതുജന അഭിപ്രായത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് ജൂലായ് അഞ്ച് വരെ ലഭിച്ചത് 65,000ത്തോളം നിര്‍ദേശങ്ങള്‍. കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രി രമേഷ് പൊഖ്രിയാല്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം.

ഡോ. കെ കസ്തൂരിരംഗന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി ജൂലായ് 31നായിരുന്നു പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരട് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചത്. തുടക്കത്തില്‍ ജൂണ്‍ 30 വരെയായിരുന്നു അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കിയത്. പിന്നീട് ഇത് ജൂലായ് 31 വരെയാക്കി നീട്ടുകയായിരുന്നു

ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും പ്രിസിദ്ധീകരിച്ച കരടിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം നിലവില്‍ മലയാളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷയിലും ലഭ്യമാണ്. https://innovate.mygov.in/new-education-policy-2019 എന്ന ലിങ്കില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകള്‍ക്കുമുള്‍പ്പെടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കരട് രേഖയും ഇതേ ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്.

Content Highlights: MHRD Receives Around 65000 Suggestions Over Draft National Education Policy, Stakeholders Can Submit Their Suggestions Upto 31 July