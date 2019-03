പത്തനംതിട്ട: എം.ജി. സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഓപ്പണ്‍ കോഴ്സ് ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കിനുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിന് പുറത്തുനിന്നെന്ന് പരാതി. എം.ജി സര്‍വകലാശാലയുടെ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ബി.എ., ബി.കോം. (പ്രൈവറ്റ്) അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയില്‍ ഔട്ട്ലൈന്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് തോട്ട് എന്ന വിഷയത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പരാതി ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പണ്‍ കോഴ്‌സിന് പ്രൈവറ്റായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കാണ് പൊതുപരീക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം ഇന്റേണല്‍ പരീക്ഷയും നടത്തിയത്. ഒബ്ജക്ടീവ് രീതിയിലായിരുന്നു ഇത്. സര്‍വകലാശാലയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും പരമാവധി 200 മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതില്‍നിന്ന് 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കിന് വേണ്ടി നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത്.

വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നുപോലും വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പരീക്ഷയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയില്ലെന്നാണ് പരാതി. പകരം 'ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് തോട്ട്' എന്ന വിഷയത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം സിലബസില്‍ ഇല്ലെന്ന് അധ്യാപകരും പറഞ്ഞു. 360 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

അതേസമയം വെബ്‌സെറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃകാ ചോദ്യാവലിയില്‍നിന്നുള്ളവയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് സര്‍വകലാശാലാ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പാരലല്‍ കോളേജ് അസോസിയേഷന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.ആര്‍.അശോക് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: MG University open course exam questions out of syllabus