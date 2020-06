തിരുവനന്തപുരം: ഓണ്‍ലൈന്‍ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള വാതായനങ്ങള്‍ തുറക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി 'മാതൃഭൂമി ഉപരിപഠനം ഡയറക്ടറി' വിപണിയിലെത്തി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു. മന്ത്രിയുടെ ചേമ്പറില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ലളിതമായ ചടങ്ങില്‍ തിരുവനന്തപുരം ആള്‍ സെയിന്റ്സ് കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി സൗഭാഗ്യവര്‍മ്മ ആദ്യ പ്രതി സ്വീകരിച്ചു. അനിമേഷന്‍ ആന്റ് വിഷ്വല്‍ ഇഫക്ട്സ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് ഹരിവര്‍മ്മ ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിച്ചു.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന സാധ്യതകളും വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളും മുഖ്യവിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ 'മാതൃഭൂമി ഉപരിപഠനം ഡയറക്ടറി'യുടെ പ്രത്യേകത. മാറിയ സാഹചര്യത്തില്‍ മുന്‍കരുതലുകളോടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട വിദേശപഠനവും പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശപഠനത്തിനും കുടിയേറ്റത്തിനുമുള്ള സാധ്യതകളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും. വിദേശ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകളും അവയെ നേരിടേണ്ട വിധവും 'നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ്' സി.ഇ.ഒയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അഭിരുചിയും തൊഴില്‍ സാധ്യതകളും പഠനചെലവും മനസിലാക്കി വിഷയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഡയറക്ടറി സഹായിക്കും.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളിലും പ്രതിരോധസേനയിലുമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞവര്‍ക്കുള്ള സ്‌കില്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോഴ്സുകളുടെ വിശദമായ വിവരം ഡയറക്ടറിയിലുണ്ട്. സംരംഭകനാകാനുള്ള വഴികളും അവയ്ക്കുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സഹായങ്ങളും പ്രത്യേക ഫീച്ചറായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വേറിട്ട നൂതന കോഴ്സുകള്‍ നടത്തുന്ന പോണ്ടിച്ചേരി സര്‍വകലാശാലയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണവിവരങ്ങള്‍ ഫോക്കസ് ഫീച്ചറില്‍ വായിച്ചെടുക്കാം. 260 പേജുള്ള ഡയറക്ടറിക്ക് 200 രൂപയാണ് വില. 'മാതൃഭൂമി' ഏജന്റുമാരില്‍ നിന്നും പ്രമുഖ പുസ്തകക്കടകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും.

