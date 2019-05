കോഴിക്കോട്: സി.ബി.എസ്.ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ മികച്ച നേട്ടവുമായി കോഴിക്കോട് സില്‍വര്‍ ഹില്‍സ് പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങള്‍. അഥീന എല്‍സ റോയ്, ഏബല്‍ റോയ് എന്നീ സഹോദരങ്ങളാണ് മികച്ച നേട്ടവുമായി നാടിന് അഭിമാനമായത്.

പരീക്ഷയില്‍ 500-ല്‍ 498 മാര്‍ക്ക് നേടിയ അഥീന കേരളത്തിന്റെ രണ്ടാം റാങ്കും സ്വന്തമാക്കി. സഹോദരന്‍ ഏബല്‍ 492 മാര്‍ക്കാണ് നേടിയത്. സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളില്‍ ഉപരിപഠനം നടത്താന്‍ അഥീന ആഗ്രഹിക്കുമ്പോള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സില്‍ തുടര്‍പഠനം നടത്താനാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് ഏബല്‍ പറയുന്നു.

മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ഇരുവര്‍ക്കും മാതൃഭൂമി ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് ഓഫീസര്‍ കെ.ആര്‍ പ്രമോദ് ഉപഹാരങ്ങള്‍ കൈമാറി. നേരത്തെ സി.ബി.എസ്.ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഭാവനയ്ക്ക് മാതൃഭൂമി പാലക്കാട് യൂണിറ്റ് മാനേജര്‍ എസ്. അമല്‍രാജ് ഉപഹാരം നല്‍കിയിരുന്നു.

സി.ബി.എസ്.ഇ പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ മികച്ച വിജയംനേടിയ ഏബലിനും അഥീനയ്ക്കും മാതൃഭൂമി ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് ഓഫീസര്‍ കെ.ആര്‍. പ്രമോദ് ഉപഹാരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നു

