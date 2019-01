കണ്ണൂര്‍: അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ എം.ബി.ബി.എസ്. കോഴ്സ് പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാനേജ്മെന്റിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ആരോഗ്യസര്‍വകലാശാലാധികൃതര്‍ ജനുവരി 15-ന് മുമ്പ് കോളേജിലെത്തി സൗകര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കും. അഫിലിയേഷന്‍ നല്‍കാമെന്ന് ആരോഗ്യസര്‍വകലാശാല ശുപാര്‍ശചെയ്താലേ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ സംഘം പരിശോധനയ്‌ക്കെത്തുകയുള്ളൂ. സര്‍വകലാശാല അനുമതി നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ അനുമതിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകില്ലെന്നാണു കരുതുന്നത്. എം.ബി.ബി.എസിന് 150 സീറ്റുള്ള കോളേജില്‍ കിടത്തിച്ചികിത്സിക്കാന്‍ ആവശ്യത്തിന് രോഗികളില്ലെന്നതാണ് നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നം. ഇത് പരിഹരിക്കാനായി പലേടത്തുനിന്നും ആളെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ്പത്രിയില്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

2016-17 വര്‍ഷത്തെ പ്രവേശനത്തില്‍ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും നടത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ ഈ വര്‍ഷം എം.ബി.ബി.എസ്. കോഴ്സ് നടത്താന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കുറ്റം കാരണം പഠനാവസരം നഷ്ടപ്പെട്ട 2016-17 ബാച്ചിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവര്‍ അടച്ച തുകയുടെ ഇരട്ടി നല്‍കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുത്തരവ് പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് ഈവര്‍ഷത്തെ പ്രവേശനം വിലക്കിയത്.

പുറത്തുപോകേണ്ടിവന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സുപ്രീംകോടതിവിധിയില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതുപോലെ ഫീസ് തിരിച്ചുനല്‍കിയെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പണം തിരിച്ചുകിട്ടിയെന്ന് ഇനിയും എഴുതിക്കൊടുക്കാത്ത ഇരുപതോളം പേരുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ നല്‍കിയ പണം തിരിച്ചുവാങ്ങി ഇനി പരാതികളൊന്നുമില്ലെന്ന് നോട്ടറിമുമ്പാകെ മുദ്രക്കടലാസില്‍ ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്തു.

കോളേജില്‍ ചേരുമ്പോള്‍ വാങ്ങിയ മൊത്തം തുകയുടെ ഇരട്ടി നല്‍കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതിവിധി പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രവേശനമേല്‍നോട്ടസമിതി ആദ്യം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേത്തുടര്‍ന്ന് എത്ര തുകയാണ് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ നല്‍കിയതെന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാന്‍ മേല്‍നോട്ടസമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

അതിനുശേഷം നടന്ന സംഭവങ്ങളില്‍ സുതാര്യതയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് അവകാശപ്പെട്ടത് 10 ലക്ഷം രൂപ ഫീസും 1.65 ലക്ഷം സ്പെഷ്യല്‍ ഫീസും മാത്രമാണ് വാങ്ങിയതെന്നാണ്. 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ നല്‍കിയതായി ആദ്യം അവകാശപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളില്‍ പലരും മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് പിന്നീടു കണ്ടത്. വാങ്ങിയതിന്റെ ഇരട്ടിയെന്ന നിലയില്‍ 23.30 ലക്ഷം രൂപ ചെക്കായി തിരിച്ചുനല്‍കിയ മാനേജ്മെന്റ്, അതില്‍ക്കൂടുതല്‍ നല്‍കിയവര്‍ക്ക് ബാക്കി തുക മറ്റുതരത്തില്‍ തിരിച്ചുനല്‍കിയെന്നാണു കരുതുന്നത്. ആദായനികുതി അധികൃതര്‍ പരിശോധനയ്‌ക്കെത്തിയതോടെയാണ് പലരുടെയും കാര്യത്തില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു ഒത്തുതീര്‍പ്പുണ്ടായതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മാനേജ്മെന്റിനും പരാതിക്കാര്‍ക്കും പ്രശ്‌നമില്ലാതെ കാര്യങ്ങള്‍ ഒത്തുതീര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്രമക്കേട് കാരണം പഠനാവസരം നഷ്ടപ്പെട്ട റിയാ ജോര്‍ജ് എന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനി രണ്ടുകോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നല്‍കിയ കേസ് ജനുവരി 25-ന് പരിഗണിക്കും. സുപ്രീംകോടതിയില്‍ കേസ് വന്ന് ആറുമാസത്തോളമായിട്ടും എതിര്‍സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കാന്‍ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല.

