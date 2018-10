ന്യൂഡല്‍ഹി: നിയമ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠിക്കാന്‍ ഇനി ഹാരിപോര്‍ട്ടറിന്റെ മായാലോകവും. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ജൂറിഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ബി.എ എല്‍.എല്‍.ബി നാല്, അഞ്ച് സെമസ്റ്റര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് ഹാരി പോട്ടറിനെകുറിച്ചും മാന്ത്രികരുടെ ലോകമായ പോട്ടര്‍വേഴ്‌സിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ടാവുക.

'An Interface between Fantasy Fiction Literature and Law; Special focus on Rowling's Potterverse' എന്ന പേരില്‍ 2018-19 ശൈത്യകാല സെമസ്റ്ററിന്റെ ഇലക്ടീവ് കോഴ്‌സായാണ് പേപ്പര്‍ പഠിക്കാനുണ്ടാകുക. ഡിസംബറില്‍ കോഴ്‌സ് ആരംഭിക്കും.

പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരി ജെ.കെ റൗളിങിന്റെ മാസ്റ്റര്‍പീസ് കഥയിലെ മാന്ത്രികലോകത്തെ നിയമങ്ങള്‍, മോറല്‍ ചോയ്‌സ്, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഭരണരീതികള്‍, ശാപം, കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിയമവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ സിലബസില്‍ വിശദമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി സര്‍വകലാശാല ജേണലില്‍ പറയുന്നു.

കുട്ടികള്‍ കൗതുകത്തോടെ വായിക്കുകയും അവരുടെ ചിന്തകളെയും ഭാവനകളെയും ഉണര്‍ത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു കഥ അവരുടെ ഭാവി നിര്‍ണായിക്കാനും ഏത് മേഖലയിലായാലും മൂല്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇത് വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫാക്കല്‍റ്റി മെമ്പര്‍ ശൗവിക് കുമാര്‍ ഗുഹ ജേണലില്‍ പറഞ്ഞു.

"ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വാദ്യകരമായ പരീക്ഷണം. ഒരു സങ്കല്‍പ കഥയായതിനാല്‍ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളില്‍ പെടാതെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവര്‍ പഠിച്ച നിയമവശങ്ങള്‍ കഥയിലെ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പ്രയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും." - ശൗവിക് കുമാര്‍ ഗുഹ പറഞ്ഞു.

യാഥാസ്ഥിതിക നിയമപഠന കരിക്കുലത്തിനൊപ്പം ലഭിച്ച ഇത്തരമൊരു അവസരം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമപഠനത്തിലുള്ള താത്പര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും ജേണല്‍ പറയുന്നു.