തിരുവനന്തപുരം: അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്‌കൂളില്‍ പഠിച്ചതിനാല്‍ സി.ബി.എസ്.ഇ. പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ കഴിയാതെവന്ന കുട്ടികള്‍ അപേക്ഷിച്ചാല്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷ എഴുതിക്കുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കും. എറണാകുളം തോപ്പുംപടി മൂലങ്കുഴിയിലെ അരൂജാസ് ലിറ്റില്‍ സ്റ്റാര്‍സ് സ്‌കൂളിലെ പത്താംക്‌ളാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ കഴിയാതെവന്നത്.

വ്യത്യസ്തമായ സിലബസ് പഠിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് പത്തിന് തുടങ്ങുന്ന എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍. രണ്ട് സിലബസിലെയും ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സിലബസിന്റെ ഉള്ളടക്കവും വ്യത്യസ്തം. ഈ കുട്ടികള്‍ക്കായി പ്രത്യേക എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയൊന്നും നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അത് പ്രായോഗികവുമല്ല. നിലവിലുള്ള എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷ അവര്‍ എഴുതാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് കാണിച്ച അപേക്ഷിച്ചാല്‍ മാത്രം ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

സേ പരീക്ഷയ്ക്കും സാധ്യതയില്ല

സി.ബി.എസ്.ഇ. പരീക്ഷയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിനുമാത്രം തോറ്റാല്‍ അത് ഉടനടി എഴുതാന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് സേ പരീക്ഷയെന്ന കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷ. ഒരു വിഷയത്തിന് തോറ്റതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു വര്‍ഷം നഷ്ടമാകാതിരിക്കാനാണിത്. തോപ്പുംപടിയിലെ കുട്ടികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍പോലും ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ സേ പരീക്ഷ എഴുതിക്കാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് സി.ബി.എസ്.ഇ. അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു വര്‍ഷം പോയതുതന്നെ

ഒന്‍പതാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കേ പത്താംക്ലാസില്‍ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിയൂവെന്ന നിയമം സി.ബി.എസ്.ഇ. കര്‍ശനമാക്കിയിരുന്നു. പത്താംക്ലാസില്‍ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി പ്രവേശനം നേടിയാല്‍ അതിന്റെ സാഹചര്യം അടക്കം വിശദീകരിക്കണം. തോപ്പുംപടിയിലെ കുട്ടികള്‍ നിയമപ്രകാരം ഒന്‍പതില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്ത് പത്തിലെ പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കില്‍ ഇനി രണ്ടുവര്‍ഷമെടുക്കും.

ഇത് ഒരു വര്‍ഷമാക്കി കുറയ്ക്കാനായേക്കും. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നാഷണല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂള്‍സ് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ഇന്ദിര രാജന്‍ പറഞ്ഞു. മുമ്പും എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്‌കൂളില്‍ സമാനസംഭവമുണ്ടായി. അന്നും ഒന്‍പതിലെ രജിസ്‌ട്രേഷന് ഇളവുനല്‍കി പരീക്ഷ അടുത്തവര്‍ഷമെഴുതാന്‍ അനുമതിനല്‍കിയിരുന്നു.

സ്‌കൂള്‍ മാനേജരും ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റും റിമാന്‍ഡില്‍

സ്‌കൂളിന് അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാല്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ കഴിയാതെ പോയ സംഭവത്തില്‍, മൂലങ്കുഴി അരൂജാ ലിറ്റില്‍ സ്റ്റാര്‍സ് സ്‌കൂളിന്റെ മാനേജര്‍ മേഗി അരൂജ (55) യെയും സ്‌കൂള്‍ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് മെല്‍വിന്‍ ഡിക്രൂസി (59) നെയും കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. മേഗിയെ കാക്കനാട് സബ് ജയിലിലേക്കും മെല്‍വിന്‍ ഡിക്രൂസിനെ മട്ടാഞ്ചേരി സബ് ജയിലിലേക്കും അയച്ചു.

സ്‌കൂളിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പലും കേസില്‍ പ്രതിയാണ്. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ ഇവര്‍ക്കെതിരേ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. വഞ്ചനാക്കുറ്റം ആരോപിച്ചാണ് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

