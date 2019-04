ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക സെക്കന്‍ഡറി എജ്യുക്കേഷന്‍ എക്‌സാമിനേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് നടത്തിയ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ 73.7 ശതമാനം വിജയം. മാര്‍ച്ച് 21 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ നാല് വരെ നടന്ന പരീക്ഷ 8.41 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് എഴുതിയത്.

പരീക്ഷയില്‍ മുഴുവന്‍ മാര്‍ക്കും നേടിയ ശ്രുജന ഡി, നാഗാഞ്ജലി പരമേശ്വര നായിക് എന്നിവര്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. ഇരുവരും 625ല്‍ 625 മാര്‍ക്കും നേടി.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് karresults.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഫലം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ SSLC Results ലിങ്കില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പരും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും നല്‍കിയാല്‍ മാര്‍ക്ക് അറിയാനാകും.

