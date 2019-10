കൊല്‍ക്കത്ത: പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രത്യേക സര്‍വകലാശാലയും കോളേജുകളും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിനായി നാദിയ ജില്ലയില്‍ കന്യാശ്രീ സര്‍വകലാശാലയും ഇതിനുകീഴില്‍ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കന്യാശ്രീ കോളേജുകളും സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി അറിയിച്ചു. സ്ത്രീകള്‍ക്കു മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും കന്യാശ്രീ സര്‍വകലാശാല.

പുതിയ സര്‍വകലാശാലയ്ക്കുള്ള ശിലാസ്ഥാപനം നാദിയ ജില്ലയിലെ കൃഷ്ണനഗറില്‍ ഈ വര്‍ഷമാദ്യം മമതാ ബാനര്‍ജി നിര്‍വഹിച്ചിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി 2013ല്‍ ആരംഭിച്ച കന്യാശ്രീ പദ്ധതിക്കായി ഇതുവരെ 7000 കോടി രൂപ ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയതായി മമത ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Today is International Day of the Girl Child. Our Govt in #Bangla started the #Kanyashree scheme in 2013, which won the @UN (first prize) award in 2017. #Kanyashree empowers girls from school to university level so that they can become independent women 1/2