ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഗോള റാങ്കിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താനായി മാറ്റത്തിന്റെ കാഹളം ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ക്യുഎസ് വേള്‍ഡ് റാങ്കിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അശ്വിന്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്. ഇന്ത്യന്‍ സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ പ്രസക്തമായ സൂചകങ്ങളേക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വേണമെന്നും ഇവ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പിടിഐയുമായുള്ള അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു.

മെച്ചപ്പെട്ട പഠനാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിന്റെയും ഗവേഷണ വിശ്വാസ്യതയുടെയും കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ചില മികച്ച സര്‍വകലാശാലകള്‍ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ലോകത്തിലെ മികച്ച യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ആഗോള റാങ്കിങിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനാല്‍ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ പ്രസക്തമായ സൂചകങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കണം - അശ്വിന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഐഐടികളും ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് (ഐഐഎസ്‌സി) ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പോലും റാങ്കിങില്‍ ആദ്യ നൂറില്‍ എത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അശ്വിന്റെ പ്രതികരണമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം ഓക്‌സ്‌ഫോഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, എംഐടി തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പട്ടികയില്‍ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മുന്‍നിരയിലെത്താന്‍ ഇന്ത്യക്ക് വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ റാങ്കിംഗ് പട്ടികയില്‍ പിന്നാക്കം പോകുന്നത് നിരാശാജനകമാണ്. വളരെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഗോള റാങ്കിങ് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഏജന്‍സികളിലൊന്നാണ് ലണ്ടന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്യുഎസ് (ക്വാക്വറെലി സൈമണ്ട്‌സ്). ടൈംസ് ഹയര്‍ എജ്യൂക്കേഷനാണ് (THE) മറ്റൊന്ന്.

ഐഐടി ബോംബെ, ഐഐടി ഡല്‍ഹി, ഐഐഎസ്‌സി ബാംഗ്ലൂര്‍ എന്നിവ മാത്രമാണ് ഇത്തവണ ക്യുഎസ് പുറത്തിറക്കിയ ലോക റാങ്കിങില്‍ ആദ്യ 200 സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍. അതേസമയം ടൈസ് റാങ്കിങിലെ ആദ്യ 200ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടം നേടാനായില്ല.

