ന്യൂഡല്‍ഹി: ബയോളജി സയന്‍സിതര വിഷയത്തില്‍ പ്ലസ്ടു പാസ്സായവര്‍ക്കും ബി.എസ്‌സി, നഴ്സിങ്ങ് പഠിക്കാന്‍ അവസരമൊക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നഴ്സിങ്ങ് കൗണ്‍സില്‍. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി തലത്തില്‍ 45 ശതമാനം മാര്‍ക്കുള്ള സയന്‍സ്, കോമേഴ്സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, ആര്‍ട്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ബി.എസ്‌സി, നേഴ്സിങ്ങ് പഠിക്കാമെന്നാണ് കൗണ്‍സില്‍ നിര്‍ദേശം.

നിലവില്‍ പ്ലസ്ടു ബയോളജി സയന്‍സ് പഠിച്ചവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് നാലുവര്‍ഷത്തെ ബി.എസ്‌സി. നഴ്സിങ്ങിന് പ്രവേശനം. ഇതോടൊപ്പം നഴ്സിങ്ങ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശവും കൗണ്‍സില്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

നഴ്സിങ്ങ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സായ ജനറല്‍ നഴ്സിങ്ങ് ആന്‍ഡ് മിഡ്‌വൈഫറി നിര്‍ത്തലാക്കാനുള്ള 2019 സെപ്റ്റംബറിലെ നിര്‍ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരമൊരു നിര്‍ദേശവുമായി നഴ്സിങ്ങ് കൗണ്‍സില്‍ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്.

2021ഓടെ ജനറല്‍ നഴ്സിങ്ങ് ആന്‍ഡ് മിഡൈ്വഫറി കോഴ്‌സ് പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തലാക്കും. നിലവില്‍ രാജ്യത്താകമാനം 3215 ജനറല്‍ നഴ്സിങ് സ്‌കൂളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Indian Nursing Council may allow Arts, Commerce, Humanites students to do Bsc Nursing