ന്യൂഡല്‍ഹി: ആസിയാന്‍ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ 1,000 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ വിവിധ ഐഐടികളില്‍ ഫെലോഷിപ്പോടെ ഗവേഷണം നടത്താനുള്ള അവസരം നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കറും മാനവ വിഭവശേഷി വികസന വകുപ്പുമന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാലും സംയുക്തമായി പദ്ധതിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമിടും. ആസിയാന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ മിഷനുകളുടെ തലവന്മാര്‍, വിദേശകാര്യ, മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, 23 ഐഐടികളുടെയും ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, യുജിസി ചെയര്‍മാന്‍, നിതി ആയോഗ് ചെയര്‍മാന്‍ എന്നിവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.

പദ്ധതിയുടെ അഡ്മിഷന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ ഡല്‍ഹി ഐഐടിയാവും നിയന്ത്രിക്കുക. ഇഡൊനീഷ്യ, സിംഗപ്പൂര്‍, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്, മലേഷ്യ, ബ്രൂണെ, തായ്‌ലന്‍ഡ്, കംബോഡിയ, ലാവോസ്, മ്യാന്‍മര്‍, വിയറ്റ്‌നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് സൗത്ത്-ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ നേഷന്‍സ് (ആസിയാന്‍).

