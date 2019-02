ന്യൂഡല്‍ഹി: വിസ തട്ടിപ്പിനിരയായ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നിയമ നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതില്‍ അമേരിക്കന്‍ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തെ ആശങ്കയറിയിച്ച് ഇന്ത്യ. കോണ്‍സുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അറസ്റ്റിലായവര്‍ അടക്കമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു. അവരെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നും സ്വന്തം താത്പര്യ പ്രകാരമല്ലാതെ ആരെയും തിരിച്ചയയ്ക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ യു.എസ്. എമിഗ്രേഷന്‍ ആന്‍ഡ് കസ്റ്റംസ് എന്‍ഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഏജന്റുമാര്‍ ഒരുരാത്രി മുഴുവന്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിലാണ് വിസ തട്ടിപ്പുകേസില്‍ അറസ്റ്റുകളുണ്ടായത്. മിസോറി, ന്യുജേഴ്‌സി, ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ജോര്‍ജിയ, ഒഹിയോ, ടെക്സാസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടന്നു.

ഭരത് കാകിറെഡ്ഡി, സുരേഷ് കണ്ടാല, ഫനിദീപ് കര്‍ണാടി, പ്രേം റംപീസ, സന്തോഷ് സാമ, അവിനാശ് തക്കല്ലപ്പല്ലി, അശ്വന്ത് നുനെ, നവീന്‍ പ്രതിപാഠി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. എല്ലാവരും 20-30 പ്രായമുള്ളവരാണ്. ആറുപേര്‍ ഡിട്രോയിട്ടില്‍ നിന്നും രണ്ടുപേര്‍ വിര്‍ജീനിയ, ഫ്ലോറിഡ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവര്‍ മുഖാന്തിരം രേഖകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് യു.എസ്സില്‍ തങ്ങിയവരാണ് നിയമ നടപടി നേരിടുന്നത്.

Content Highlights: India issues 'demarche' to American embassy on detention of Indian students in US