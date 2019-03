ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനെതിരെ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ വ്യോമസേനാ പൈലറ്റ് അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമനെ രാജസ്ഥാനിലെ സ്‌കൂള്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയേക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ രാജ്യസ്‌നേഹം വളര്‍ത്തുന്നതിനും രാഷ്ട്രപുരോഗതിയുടെ ഭാഗമാക്കാന്‍ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുമെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോസ്തര പറയുന്നു.

സ്വന്തം ജീവിതം പണയംവെച്ചാണ് സൈനികര്‍ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അവരുടെ ധീരതയില്‍നിന്ന് പ്രചോദനമുള്‍ക്കൊണ്ട് വേണം പുതുതലമുറ മുന്നേറാന്‍. അതിനാലാണ് വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദനെ പാഠഭാഗത്ത് ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത് - ഗോവിന്ദ് സിങ് പറഞ്ഞു.

Rajasthan Education Minister Govind Singh Dotasra: Our forces keep us safe while sacrificing their own lives, to inspire the upcoming generation from the bravery of our forces, a direction has been given to include Wing Commander #Abhinandan in textbooks. pic.twitter.com/G4Qmp3BywD