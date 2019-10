ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു സ്‌കൂളില്‍ സ്ഥാപിച്ച വിജയികളുടെ ഫോട്ടോ അടങ്ങിയ ഫ്ലക്സ് ബോര്‍ഡ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്. പത്തിലോ പ്ലസ്ടുവിലോ വിജയിച്ചവരുടെതല്ല, ഈ ലിസ്റ്റ് നഴ്‌സറി മുതല്‍ ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിജയികളുടേതാണ്. പലരും സംഭവം തമാശയായി കാണുമ്പോള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുമേല്‍ കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദം അടിച്ചേൽപിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം പ്രവണതകളെന്ന വിമര്‍ശനവുമായി ധാരാളംപേര്‍ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ചെറിയ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുമേല്‍ പഠനഭാരം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കില്‍ നഴ്‌സറിക്കുട്ടികള്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന വാര്‍ത്തയും ഇനി കാണേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മറ്റൊരു കമന്റ്.

Soon you will see nursery kid trying attemlted suicide if this kind if unwanted stress is not stopped 😬😬