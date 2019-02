ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ ഉന്നതപഠനത്തിന് പോകുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയ 'എമിഗ്രേഷന്‍ ബില്ലി'ലാണ് വ്യവസ്ഥയുള്ളത്. വിദേശത്തേക്ക് കുടിയേറുന്നവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും 'എമിഗ്രേഷന്‍ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി'ക്കു രൂപം നല്‍കും.

വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ ആഭ്യന്തരപ്രശ്‌നങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് ഈ നിര്‍ദേശമെന്ന് ബില്ലില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദേശത്തു പഠിക്കുകയും ജോലിനോക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൃത്യമായ കണക്കും വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അവരെ രാജ്യത്തെത്തിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതിനും കഴിയുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍.

വിദ്യാര്‍ഥികളെ വിദേശത്തെത്തിക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജന്‍സികള്‍ക്കും രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കും. യു.എ.ഇ., അഫ്ഗാനിസ്താന്‍, ബഹ്റൈന്‍, ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ, ഇറാഖ്, കുവൈത്ത്, ലെബനന്‍, തായ്ലാന്‍ഡ്, ജോര്‍ദാന്‍, ഖത്തര്‍, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങി 18 രാജ്യങ്ങളില്‍ ജോലിതേടി പോകുന്നവര്‍ക്ക് നിലവില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്.

