കൊച്ചി: തിരുവനന്തപുരത്തു മാത്രമുള്ള 'മലയാളം പള്ളിക്കൂട'ത്തിന്റെ മാതൃകയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു നഗരങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗികഭാഷാ സമിതി ശുപാര്‍ശ.

മലയാളഭാഷയുടെ പ്രചാരത്തിനും കുട്ടികളില്‍ മലയാളത്തോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയാണിത്. തലസ്ഥാനത്ത് 2014-ലാണ് മലയാളം പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങിയത്.

കൊച്ചിയടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ ഇത്തരം വിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇ.എസ്. ബിജിമോള്‍ അധ്യക്ഷയായ സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. മലയാളം പള്ളിക്കൂടം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹകരണംകൊണ്ടാണ്.

ഇതിന്റെ സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകണം. പഠനരീതികള്‍ അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൂടെ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണം.

പദ്യ, ഗദ്യഭാഗങ്ങള്‍ ഹൃദിസ്ഥമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പഠനരീതികള്‍ വേണം. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ തലം കേള്‍ക്കാന്‍ പഠിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ പറയാനും എഴുതാനും പഠിക്കാവൂവെന്നും സമിതിയുടെ നിര്‍ദേശത്തിലുണ്ട്.

